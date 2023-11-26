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Spor

Milli tekvandocular, Avrupa Poomsae Şampiyonası'nda 5 madalya kazandı

Milli tekvandocular, 16. Avrupa Poomsae Şampiyonası'nın ikinci gününde 5 madalya kazandı.

AA26 Kasım 2023 Pazar 09:09 - Güncelleme:
Milli tekvandocular, Avrupa Poomsae Şampiyonası'nda 5 madalya kazandı
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Türkiye Tekvando Federasyonunun açıklamasına göre Avusturya'nın Innsbruck kentinde düzenlenen şampiyonanın ikinci gününde 8 kategoride yarışan milli sporcular, 1 altın, 2 gümüş, 1 bronz olmak üzere toplamda 4 madalya kazandı. Bireysel katılım kotasıyla gelen 1 bronz madalya ile Türkiye'nin ikinci gündeki madalya sayısı 5 oldu.

Serbest stil 17 yaş altı pair kategorisinde Muhammed Çağrı Gülen ve Ecrin Yanıt ikilisi altın madalya kazandı.

Erkekler 30 yaş üstü bireysel kategorisinde Ali Kemal Ustabaş ile serbest stil erkekler 18 yaş üstü bireysel kategorisinde Aykut Taşgın gümüş madalyanın sahibi oldu.

Kadınlar 18 yaş üstü bireysel kategorisinde Gülsena Karakuyulu Ertunç da bronz madalya elde etti. Uluslararası turnuvalarda bireysel kota kazanarak şampiyonada mücadele eden Murat Sarıkuş da erkekler 30 yaş üstü bireysel kategorisinde bronz madalya kazandı.

Türkiye, iki gün sonunda şampiyonada 2 altın, 4 gümüş, 4 bronz olmak üzere 10 madalyaya ulaştı.

Şampiyonanın son gününde yarın milli sporcular 2 kategoride madalya mücadelesi verecek.

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