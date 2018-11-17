Milli tenisçi Cem İlkel, Hindistan'daki ATP Challenger turnuvasına çeyrek finalde veda etti Hindistan'da düzenlenen 150 bin dolar ödüllü ATP Challenger turnuvasında mücadele eden milli tenisçi Cem İlkel, çeyrek finalde Kanadalı Brayden Schnur'a yenilerek elendi.