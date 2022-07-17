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Spor

Milli tenisçi Ergi Kırkın, Avusturya'da şampiyon oldu

Avusturya'da düzenlenen ITF World Tennis Tour Powered By Raiffeisen turnuvasında milli tenisçi Ergi Kırkın, şampiyon oldu.

DHA17 Temmuz 2022 Pazar 21:30 - Güncelleme:
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Milli tenisçi Ergi Kırkın Avusturya'da düzenlenen toplamda 25 bin dolar ödüllü ITF World Tennis Tour Powered By Raiffeisen turnuvasında şampiyonluğa ulaştı.

Avusturya'nın Telfs kentinde toprak zeminde gerçekleşen organizasyonda 1 numaralı seri başı olarak mücadele eden 23 yaşındaki milli sporcu Ergi Kırkın şampiyonluk kupasını kaldırdı. Sırasıyla İtalyan, Hollandalı, Macar ve Fransız rakiplerini yenerek finale ilerleyen Kırkın, finalde turnuvanın 2 numaralı seri başı Oliver Crawford ile karşılaştı. 1 saat 41 dakika süren mücadelede Amerikalı Crawford'u 6-4, 7-5 yenen Ergi toplamda sekizinci, M25 düzeyinde ikinci şampiyonluğunu elde etti.

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