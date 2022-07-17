Milli tenisçi Ergi Kırkın, Avusturya'da şampiyon oldu

Milli tenisçi Ergi Kırkın Avusturya'da düzenlenen toplamda 25 bin dolar ödüllü ITF World Tennis Tour Powered By Raiffeisen turnuvasında şampiyonluğa ulaştı.

Avusturya'nın Telfs kentinde toprak zeminde gerçekleşen organizasyonda 1 numaralı seri başı olarak mücadele eden 23 yaşındaki milli sporcu Ergi Kırkın şampiyonluk kupasını kaldırdı. Sırasıyla İtalyan, Hollandalı, Macar ve Fransız rakiplerini yenerek finale ilerleyen Kırkın, finalde turnuvanın 2 numaralı seri başı Oliver Crawford ile karşılaştı. 1 saat 41 dakika süren mücadelede Amerikalı Crawford'u 6-4, 7-5 yenen Ergi toplamda sekizinci, M25 düzeyinde ikinci şampiyonluğunu elde etti.