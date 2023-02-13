İSTANBUL 8°C / 0°C
Parçalı bulutlu, güneşli
13 Şubat 2023 Pazartesi / 23 Recep 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,8419
  • EURO
    20,2053
  • ALTIN
    1122.67
  • BIST100
    4505.34
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Milli tenisçi İpek Öz'den anlamlı hareket
Spor

Milli tenisçi İpek Öz'den anlamlı hareket

Milli sporcu İpek Öz, Katar Açık Tenis Turnuvası'nda ilk tur mücadelesine depremler nedeniyle Türk bayrağıyla çıktı.

AA13 Şubat 2023 Pazartesi 23:11 - Güncelleme:
Milli tenisçi İpek Öz'den anlamlı hareket
ABONE OL

Katar Açık Tenis Turnuvası'nda mücadele eden milli sporcu İpek Öz, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle korta Türk bayrağıyla çıktı.

Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamaya göre İpek Öz, özel davetle katıldığı başkent Doha'daki turnuvanın ilk turunda dünya eski 1 numarası, klasmanın 17. basamağındaki Belaruslu Victoria Azarenka ile karşılaştı.

Klasmanın 196. basamağındaki milli tenisçi, yaşanan deprem felaketine dikkat çekmek için korta Türk bayrağı ve siyah kurdele ile çıktı.

Karşılaşmayı 6-1'lik setlerle 2-0 kazanan Azarenka, ikinci tura yükseldi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.