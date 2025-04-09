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Spor

Milli tenisçiler, Fransa karşısında galip geldi

Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta düzenlenen Billie Jean King Cup'ta Türkiye, rakibi Fransa'yı 2-1 mağlup etmeyi başardı.

IHA9 Nisan 2025 Çarşamba 19:39 - Güncelleme:
Milli tenisçiler, Fransa karşısında galip geldi
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Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta 8-12 Nisan tarihleri arasında gerçekleşen kadınlar tenisinin dünya şampiyonası olan Billie Jean King Cup'ta Türkiye ilk rakibi Fransa'yı 2-1 mağlup etti.

Kaptanlığını Bora Gerçeker, antrenörlüğünü Pemra Özgen'in üstlendiği Çağla Büyükakçay, Zeynep Sönmez, İpek Öz, Ayla Aksu ve Deniz Dilek'ten oluşan milliler, Billie Jean King Cup Avrupa/Afrika Grup I'de ilk sınavını bugün Fransa karşısında verdi. Serinin ilk karşılaşmasında Ayla Aksu korta çıktı. Ayla dünya sıralamasında 141. sırada yer alan Clara Burel karşısında 4-1 gerideyken Burel'in sakatlığı sebebiyle maçtan çekilmesiyle Türkiye, Fransa karşısında 1-0 öne geçti. Billie Jean King Cup'taki ikinci maçta korta çıkan Zeynep Sönmez dünya 67 numarası Varvara Gracheva'yı 6-2, 6-1 mağlup ederek Türkiye'yi 2-0 öne taşıdı.

Serinin çiftler maçında Çağla Büyükakçay/İpek Öz çifti Diane Parry/Alize Cornet ikilisine 6-4, 1-6, 10-7 mağlup oldu. Dünya sıralamasının 31. basamağında bulunan ay-yıldızlılar, ilk günü dünya sıralamasında 15. sırada yer alan ve Avrupa/Afrika Grup I'in en yüksek sıralamadaki ülkesi olan Fransa karşısında 2-1 galip tamamladı.

Türkiye, Vilnius SEB Arena'da yarın saat 12.00'de başlayacak karşılaşmalarda İsveç ile karşılaşacak.

  • Billie Jean King Cup
  • Vilnius
  • Türkiye-Fransa

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