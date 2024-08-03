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Spor

Milli yelkenciler 15. sırada tamamladı

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları yelken branşında milli yelkenciler Deniz Çınar ve Lara Nalbantoğlu'ndan oluşan 470 Karışık Milli Takımı, ikinci gün genel sıralama yarışlarını 15'inci tamamladı.

AA3 Ağustos 2024 Cumartesi 20:15 - Güncelleme:
Milli yelkenciler 15. sırada tamamladı
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Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda milli yelkenciler Deniz Çınar ve Lara Nalbantoğlu'ndan oluşan 470 Karışık Milli Takımı, ikinci gün genel sıralama yarışlarını 15'inci tamamladı.

Marsilya Marina'da yapılan organizasyonda, yelken branşında 470 karışık takım yarışlarına devam edildi.

Deniz Çınar ve Lara Nalbantoğlu'ndan oluşan 470 Karışık Milli Takımı, üçüncü yarışı 15'inci, dördüncü yarışı 8'inci sırada bitirdi.

İkinci günün genel sıralama mücadelesini 15'inci tamamlayan milliler, yarın iki yarışta daha mücadele edecek.

19 ülkenin mücadele ettiği 470 karışık takım mücadelesinde 10 yarış sonunda ilk 10 sırayı alanlar, madalya yarışına çıkmaya hak kazanacak

  • Paris 2024
  • Milli Takım
  • Deniz Çınar
  • Lara Nalbantoğlu
  • Yelken Branşı

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