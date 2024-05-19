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Spor

Milli yıldız durdurulamıyor! Arda Güler iki golle sahneye çıktı

La Liga'nın 37. haftasında Real Madrid, Villarreal'e konuk oldu. Eflatun beyazlılarda ilk 11'de başlayan milli yıldız Arda Güler, karşılaşmanın 14. dakikasında ağları havalandırdı

19 Mayıs 2024 Pazar 20:25 - Güncelleme:
Milli yıldız durdurulamıyor! Arda Güler iki golle sahneye çıktı
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İspanya La Liga'nın 37. haftasında şampiyonluğunu garantilemiş olan Real Madrid, Villarreal'e konuk oldu. Karşılaşmaya milli futbolcu Arda Güler, ilk 11'de başladı.

Milli yıldız, maçın 14. dakikasında Real Madrid'i öne geçiren golü attı.

İlk yarının son dakikalarında Arda Güler, kendisinin ikinci takımının dördüncü golünü attı.

Arda Güler, La Liga'da oynadığı son 8 maçta 6 kez fileleri havalandırma başarısı göstermiş oldu.

İŞTE ARDA'NIN MAÇTAKİ İLK GOLÜ!

TEK MAÇTA İKİ GOL!

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