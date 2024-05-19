İspanya La Liga'nın 37. haftasında şampiyonluğunu garantilemiş olan Real Madrid, Villarreal'e konuk oldu. Karşılaşmaya milli futbolcu Arda Güler, ilk 11'de başladı.
Milli yıldız, maçın 14. dakikasında Real Madrid'i öne geçiren golü attı.
İlk yarının son dakikalarında Arda Güler, kendisinin ikinci takımının dördüncü golünü attı.
Arda Güler, La Liga'da oynadığı son 8 maçta 6 kez fileleri havalandırma başarısı göstermiş oldu.
İŞTE ARDA'NIN MAÇTAKİ İLK GOLÜ!
���� ARDA GÜLER'İN GOLÜ!pic.twitter.com/gkjXrtFnYB— Star Spor (@Star_Spor) May 19, 2024
TEK MAÇTA İKİ GOL!
���� Arda Güler, yine attı!pic.twitter.com/UE7OUzykzD— Star Spor (@Star_Spor) May 19, 2024