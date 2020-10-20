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Spor

Milli yıldız Hakan Çalhanoğlu'dan kötü haber

İtalya Serie A'da Milan forması giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, antrenmanda sakatlandı.

AA20 Ekim 2020 Salı 18:45 - Güncelleme: 20 Ekim 2020 Salı 18:46
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La Gazzetta dello Sport'un "Milan için kötü haber" şeklinde verdiği habere göre, Milan'ın 10 numaralı oyuncusu Çalhanoğlu, sabahki antrenman sırasında sol ayak bileğinden bir sakatlık geçirdi.

Milli oyuncunun, bileğini burkmuş olabileceği, kesin sonucun bugün ve yarın yapılacak testlerden sonra belli olacağı kaydedildi.

Çalhanoğlu'nun, Milan'ın tesisleri Milanello'dan koltuk değnekleriyle ayrıldığı belirtildi.

Sakatlık sonrasında Hakan Çalhanoğlu'nun, takımının UEFA Avrupa Ligi H Grubu'nda deplasmanda Celtic ile oynayacağı maçta yer almasının beklenmediği ifade edildi.

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