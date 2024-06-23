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Spor

Milli yüzücü Hüseyin Emre Sakçı, Avrupa şampiyonu oldu

Milli yüzücü Hüseyin Emre Sakçı, Sırbistan'da düzenlenen Su Sporları Avrupa Şampiyonası'nda 50 metre kurbağalamada altın madalya kazandı.

AA23 Haziran 2024 Pazar 01:47 - Güncelleme:
Milli yüzücü Hüseyin Emre Sakçı, Avrupa şampiyonu oldu
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Sırbistan'da devam eden Su Sporları Avrupa Şampiyonası'nda milli yüzücü Hüseyin Emre Sakçı, 50 metre kurbağalamada altın madalya elde etti.

Türkiye Yüzme Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Belgrad'daki Milan Gale Muskatirovic Spor Salonu'nda düzenlenen organizasyonda Hüseyin Emre Sakçı, 50 metre kurbağalama finalinde yer aldı.

Finali 26.92'lik derecesiyle birinci sırada bitiren Fenerbahçeli milli yüzücü, Avrupa şampiyonu oldu.

Öte yandan aynı stilde finalde yer alan Nusrat Allahverdi, 27.35'lik derecesiyle 17-18 yaş altı Türkiye rekorunu kırarak 6. oldu.

Erkekler 200 metre kelebekte ise Polat Uzer Turnalı, 1.56.55'le Avrupa 6'ncısı olarak finali tamamladı.

  • Hüseyin Emre Sakçı
  • Avrupa Şampiyonası
  • Altın Madalya

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