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Spor

Milli yüzücü Kuzey Tunçelli, Litvanya'da rekorlarla şampiyon!

Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası'nda milli yüzücü Kuzey Tunçelli, 1500 metre serbestte rekorlar kırarak, altın madalyanın sahibi oldu.

AA5 Temmuz 2024 Cuma 00:44 - Güncelleme:
Milli yüzücü Kuzey Tunçelli, Litvanya'da rekorlarla şampiyon!
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Litvanya'da düzenlenen Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası'nda milli yüzücü Kuzey Tunçelli, 1500 metre serbestte dünya ve Avrupa gençler ile şampiyona rekorunu kırarak, altın madalya kazandı.

Türkiye Yüzme Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Vilnius'ta düzenlenen organizasyonda milli yüzücüler mücadele etti.

1500 metre serbest finalindeki 14.41.89'luk derecesiyle üst üste 2. kez Avrupa şampiyonu olan Fenerbahçeli milli yüzücü Kuzey Tunçelli, ayrıca dünya ve Avrupa gençler ile şampiyona rekorunu kırdı.

Kuzey ayrıca aynı dereceyle 17, 18 ve 19+ yaş yeni Türkiye rekorunun da sahibi oldu.

Milli yüzücülerden Nusrat Allahverdi, 50 metre kurbağalama finalindeki 27.60'lık derecesiyle altın madalya kazanırken, Ahmet Burak Işık 200 metre serbest finalinde 1.48.04'lük derecesiyle gümüş, Muhammed Yusuf Özden 1500 metre serbest finalindeki 15.19.56'lık derecesiyle bronz madalya elde etti.

Böylelikle milli yüzücüler, organizasyonun ilk iki gününde dört madalya kazanma başarısı gösterdi.

Ayrıca Ela Naz Özdemir, 200 metre serbestte 4'üncü, Belis Şakar 400 metre karışıkta 5'inci, Zeynep Selin Şahin 400 metre karışıkta 7'nci, Tuncer Berk Ertürk 200 metre kelebekte 6'ncı ve Eren Kuru 200 metre kelebekte 7'nci oldu.

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