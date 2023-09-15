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Spor

Milli yüzücüden gümüş madalya

Milli yüzücü Derin Toparlak, Yunanistan'da gerçekleştirilen 2023 Heraklion 3. Akdeniz Plaj Oyunları'nda paletli yüzme kategorisinin 400 metre yüzey yarışında gümüş madalya elde etti.

15 Eylül 2023 Cuma 00:06 - Güncelleme:
Milli yüzücüden gümüş madalya
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Milli yüzücü Derin Toparlak, Yunanistan'da gümüş madalya kazandı

Girit Adası'nda düzenlenen organizasyonda Derin Toparlak, erkekler 400 metre yüzey finalinde yarıştı.

Milli sporcu 3.05.98'lik derecesiyle ikinci olarak gümüş madalya kazandı. Birinci Yunanistan'dan Elias Kalfidis, üçüncü ise İtalya'dan Lorenzo Carono oldu.

Paletli yüzmede kadınlar 50 metre çift yüzgeç finalinde Ece İmge Önal 7'nci, kadınlar 200 metre yüzey finalinde ise Adasu Ramazanoğlu 8'inci sırada yarışı tamamladı.

Organizasyonda milli sporcular paletli yüzmede mücadelesine devam edecek.

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  • paletli yüzme
  • Heraklion 2023

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