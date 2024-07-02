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Spor

Milli yüzücüler Paris 2024'e bir kota daha aldı

Milli yüzücüler Ela Naz Özdemir, Gizem Güvenç, Ecem Dönmez ve Zehra Bilgin'den oluşan takım Paris 2024'e bir kota daha aldı.

AA2 Temmuz 2024 Salı 21:55 - Güncelleme:
Milli yüzücüler Paris 2024'e bir kota daha aldı
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Yüzmede Kadınlar 4x200 metre Serbest Bayrak Takımı, dünya sıralamasında ilk 16'ya girerek, Uluslararası Yüzme Federasyonundan Paris 2024 Olimpiyat Oyunları için davet aldı.

Türkiye Yüzme Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Ela Naz Özdemir, Gizem Güvenç, Ecem Dönmez ve Zehra Bilgin'den oluşan Kadınlar 4x200m Serbest Bayrak Takımı, 2-18 Şubat tarihlerinde Doha'da düzenlenen Dünya Şampiyonası'nda 08.05.21'lik derecesiyle dünya sıralamasında ilk 16'ya adını yazdırdı.

Milli yüzücüler bu derecesiyle Uluslararası Yüzme Federasyonundan davet alarak, Paris 2024 Olimpiyat Oyunlarına katılım hakkı elde etti.

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