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Spor

Milliler 4/4 yaptı! Filenin Sultanları, Yunanistan'a set vermedi

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası'nın grup aşamasındaki 4'üncü maçında Yunanistan'ı 3-0 mağlup etti.

23 Ağustos 2023 Çarşamba 19:51 - Güncelleme:
Milliler 4/4 yaptı! Filenin Sultanları, Yunanistan'a set vermedi
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A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası'nın grup aşamasındaki 4'üncü maçında Yunanistan ile karşılaştı.

Milliler, 26-24, 25-15, 28-26'lik setlerle rakibini mağlup etti ve grupta 4'te 4 yaptı. Sultanlar, daha önce gruptan çıkmayı garantilemişti.

Ay-Yıldızlılar, gruptaki son sınavını 24 Ağustos Perşembe günü ev sahibi Almanya karşısında verecek. Gruplarda ilk 4 arasında yer alan takımlar 16'lı tura yükselecek.

Son 16 turu maçları 26-28 Ağustos, çeyrek final karşılaşmaları ise 29-30 Ağustos tarihlerinde İtalya'nın Floransa şehri ve Belçika'nın başkenti Brüksel'de yapılacak.

Yarı final maçları 1 Eylül Cuma, 3'üncülük ve final karşılaşmaları ise 3 Eylül Pazar günü yine Brüksel'de oynanacak.

  • 2023 Avrupa Şampiyonası
  • Yunanistan maçı
  • Voleybol

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