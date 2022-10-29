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Spor

Milliler, Avrupa Judo Şampiyonası'nda günü 3 madalya ile kapattı

Milli sporcular, 23 Yaş Altı Avrupa Judo Şampiyonası'nın bugünkü müsabakalarında 1 altın, 1 gümüş ve 1 bronz kazandı.

AA29 Ekim 2022 Cumartesi 23:03 - Güncelleme:
Milliler, Avrupa Judo Şampiyonası'nda günü 3 madalya ile kapattı
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Bosna Hersek'te düzenlenen 23 Yaş Altı Avrupa Judo Şampiyonası'nın bugünkü müsabakalarında milli sporcular, 1 altın, 1 gümüş ve 1 bronz madalya elde etti.

Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Saraybosna'daki organizasyonda tatamiye çıkan milli sporculardan kadınlar +78 kiloda Hilal Öztürk, finalde karşılaştığı Ukraynalı Ruslana Bulavina'yı yenerek altın madalya kazandı.

Erkekler +100 kiloda mücadele eden Münir Ertuğ ise finalde Macar Richard Sipocz'a yenilerek gümüş madalyada kaldı.

81 kiloda tatamiye çıkan Mustafa Koç ise Fransız Tizie Gnamien'e yenildi ve bronz madalya mücadelesi hakkı kazandı. Bronz madalya maçında Azerbaycanlı Magerram İmamverdiev'i altın skorda yenen milli sporcu, kürsünün 3. basamağında kendisine yer buldu.

İlk 2 gün sonunda Türkiye; 2 altın, 2 gümüş ve 1 bronz madalyayla ülkeler sıralamasında ikinci sırada yer aldı.

Şampiyona, yarın karma takımlar müsabakasıyla sona erecek.

  • Avrupa Judo Şampiyonası
  • bosna hersek
  • Türkiye Judo Federasyonu

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