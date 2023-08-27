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Spor

Milliler, Belçika'yı devirdi! Filenin Sultanları, çeyrek finalde

Filenin Sultanları, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası son 16 turunda Belçika'yı 3-1 yendi. Milliler bu sonucun ardından çeyrek finale yükseldi.

27 Ağustos 2023 Pazar 20:30 - Güncelleme:
Milliler, Belçika'yı devirdi! Filenin Sultanları, çeyrek finalde
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illiler, Organizasyonda Almanya'da C Grubu'nda oynadığı 5 karşılaşmayı da kazanarak adını son 16 turuna yazdıran "Filenin Sultanları", A Grubu'nu dördüncü sırada tamamlayan ev sahibi Belçika'yı da 3-1 yenmeyi başardı ve böylece turnuvada milliler 6'da 6 yaptı.

"Filenin Sultanları", çeyrek finalde Polonya-Almanya maçının galibiyle mücadele edecek.

Organizasyonda çeyrek final karşılaşmaları, İtalya'nın Floransa şehri ve Belçika'nın başkenti Brüksel'de oynanacak.

Brüksel, 1 Eylül Cuma günü oynanacak yarı final ve 3 Eylül Pazar günü yapılacak final karşılaşmalarında da ev sahibi olacak.

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