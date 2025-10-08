İSTANBUL 18°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
8 Ekim 2025 Çarşamba / 16 RebiülAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,7092
  • EURO
    48,5098
  • ALTIN
    5429.84
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Milliler, Bulgaristan maçına hazırlanıyor
Spor

Milliler, Bulgaristan maçına hazırlanıyor

A Milli Takım, 2026 Dünya Kupası Elemeleri'nde Bulgaristan'a konuk olacağı karşılaşmanın çalışmalarına devam etti.

AA8 Ekim 2025 Çarşamba 20:19 - Güncelleme:
Milliler, Bulgaristan maçına hazırlanıyor
ABONE OL

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'nda 11 Ekim Cumartesi günü deplasmanda Bulgaristan ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı, hazırlıklarını sürdürdü.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde gerçekleştirilen idman, ısınma hareketleriyle başladı.

Ardından futbolcular iki gruba ayrılırken birinci grup top kapma, ikinci grup ise savunma oyuncularına yönelik pas çalışması yaptı. Daha sonra topluca son vuruşlar, top kapma ve taktik üzerine çalışıldı. Son bölümde ise taktiksel oyun oynandı.

Millilerde ilk iki idmanda hafif sakatlığı nedeniyle yer alamayan Uğurcan Çakır, bugün yapılan antrenmana katıldı. Merih Demiral ise takımla çalıştı.

Antrenmanı, TFF Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz ve yönetim kurulu üyesi Bilal Arslan da izledi.

Milliler, yarınki idmanla hazırlıklarına devam edecek.

ÖNERİLEN VİDEO

Deprem anı güvenlik kamerasında: Yaşanan korku böyle görüntülendi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.