EURO 2024'te mücadele eden Milli futbolcularımız Hakan Çalhanoğlu, Cenk Tosun ve İsmail Yüksek, basın toplantısında soruları yanıtlıyor.

HAKAN ÇALHANOĞLU'NUN AÇIKLAMALARI

"DÜNYANIN SONU DEĞİL"

"Dünkü maçtan sonra her şey daha zor oluyor ama dünyanın sonu değil. İlk baştan beri gruptan çıkma hedefimiz vardı. Hala bu şansımız var. Dün istediğimiz sonucu alamadık ama hiçbir şey daha bitmedi. Bir maçımız daha var. Takımımız inanıyor."

"İNŞALLAH GRUPTAN ÇIKACAĞIZ"

"Maçta istemediğimiz şeyler oldu, şanssızlıklar oldu. Futbolda olan şeyler. Önemli olan bizim takımımızın hala inanması. Maçtan sonra konuştuk. Önümüze bakacağız, önümüze bakmak zorundayız. İnşallah bu gruptan çıkacağız."

"ELEŞTİRİLERİ HİÇ DİNLEMİYORUM"

"Futbolda olan şeyler bunlar. Performansımdan gayet memnunum. Orada yaptıklarımı, burada da yapıyorum. Hocanın istediklerini karşılamaya çalışıyorum. Konu aslında ben değilim, konu aslında milli takım. Herkes burada ay-yıldızlı bayrak için savaşıyor. Eleştirileri hiç dinlemiyorum, dinlemiş olsam buralara gelmezdim. İşime konsantreyim. Kendime iyi bakıyorum. "

"BURAYA KOLAY GELMEDİM"

"İstatistiklere hiç girmek istemiyorum. Sahada çok koşan, mücadele eden, gayret gösteren ama istediğimiz sonuçları alamayan bir Hakan var maalesef. Bazen insan duygusal oluyor ama oraya bağlamayacağım. Ben her zaman takım arkadaşlarımın iyi olmasını istiyorum. Oynarsam da mücadelemi vereceğim, oynamazsam da takım için buradayım. Bu eleştiriler her zaman olacak, futbolun içinde var. Özellikle Türkiye'de var. O yüzden tabii ki biraz üzgünüm. Neden böyle bilmiyorum ama kabul etmem gerekiyor. Kolay kolay gelmedim buraya. Performansımı en iyi şekilde göstermeye çalıştım ve çaba gösterdim."

"DİRİ, GÜÇLÜ ÇOK KOŞAN BİR ÇEKYA GÖRDÜM"

"Hocanın aklında bir stratejisi vardır. Onu şimdi söyleyemem. Ama diri, güçlü, çok koşan bir Çekya gördüm. Portekiz'e karşı da çok iyi oynadılar. Oyuncu olarak fazla bir şey söyleyemem. Hocanın dediklerine ayak uydurmamız gerekiyor. Onun istediği önemli, görevimizi yapacağız."

CENK TOSUN'UN AÇIKLAMALARI

"HAZIRIM, OYNAMAK İSTİYORUM"

"Mental ve fiziksel olarak iyi durumda olduğumu düşünüyorum. Hazırım. Oynamaya da hazırım hem saha içinde hem saha dışında. Deneyimli futbolcular arasında görülüyorum burada. Üzgünüm ama burada bir hoca var ona saygı duymak zorundayız. Ortak bir değer için buradayız. Sadece kendimizi değil buradaki bayrağı temsil ediyoruz biz. Hocanın kararlarına saygı duyuyorum. Hazırım, oynamak da istiyorum. Mental olarak da fiziksel olarak da hazırım."

"HOCANIN DÜŞÜNCELERİNİ BİLİYORUM"

"Hocanın benim hakkında olan düşüncelerini biliyorum. Turnuva başında da benimle bunları paylaştı. Oynamayan bir futbolcu mutsuz olur sonuçta. Hepimiz bu takıma bir şeyler katmak için buradayız. Hocayla konuşma fırsatım olmadı ama düşüncelerini biliyorum. Konuşma talebinde de bulunmadım."

İSMAİL YÜKSEK'İN AÇIKLAMALARI

"ZOR BİR SAKATLIK ATLATTIM"

"Zor bir sakatlık atlattım. 60 gündür sahaya çıkmıyordum. Ama hocamızla konuştuğumuzda oynatmak istediğini söyledi. Şu anda iyi hissediyorum. Yavaş yavaş oynamaya başlayacağımı biliyorum ama son kararı hocamız verecek."