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Spor

Milliler çeyrek finale yükseldi

19 Yaş Altı Kızlar Dünya Voleybol Şampiyonası'nda mücadele eden Türkiye, son 16 turunda Güney Kore'yi 3-2 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.

7 Ağustos 2023 Pazartesi 20:01 - Güncelleme:
Milliler çeyrek finale yükseldi
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FIVB 19 Yaş Altı Kızlar Dünya Şampiyonası'nda mücadele eden Türkiye 19 Yaş Altı Kız Voleybol Takımı çeyrek finale yükseldi.

FIVB 19 Yaş Altı Kızlar Dünya Voleybol Şampiyonası'nda Türkiye, son 16 turunda Güney Kore'yi 3-2 mağlup etti.

Türkiye Voleybol Federasyonunun açıklamasına göre, B Grubu'nu lider tamamlayan milli takım, son 16 turunda D Grubu'nu 4. sırada bitiren Güney Kore ile karşılaştı.

Hırvatistan'ın Osijek kentinde oynanan maçı 25-16, 23-25, 20-25, 25-21 ve 15-10'luk setlerle 3-2 kazanan Türkiye, çeyrek finale yükseldi.

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