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Spor

Milliler, ERUO 2024 mesaisini sürdürüyor

14 Haziran'da başlayacak 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda mücadele edecek olan A Milli Futbol Takımı, turnuvanın hazırlıklarına devam ediyor.

AA30 Mayıs 2024 Perşembe 22:48 - Güncelleme:
Milliler, ERUO 2024 mesaisini sürdürüyor
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A Milli Futbol Takımı, Almanya'da düzenlenecek 2024 Avrupa Şampiyonası'nın (EURO 2024) hazırlıklarını sürdürdü.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, salonda kuvvet ve core çalışmasıyla başladı.

Sahada ısınma hareketleriyle devam eden idmanda taktik pas drilleri üzerinde duruldu. Antrenman, yarı sahada taktik oyunla tamamlandı.

Kampa bugün katılan Merih Demiral, antrenmanda yer aldı. İrfan Can Kahveci ile İsmail Yüksek ise takımdan ayrı bireysel program dahilinde çalıştı.

Ay-yıldızlıların antrenmanını TFF Başkan Vekili Mustafa Eröğüt ile Milli Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop da izledi.

Milliler, hazırlıklarına yarın yapacağı idmanla devam edecek.

A Milli Takım, EURO 2024 hazırlıkları kapsamında 4 Haziran'da İtalya, 10 Haziran'da ise Polonya ile karşılaşacak.

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