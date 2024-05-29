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Spor

Milliler, EURO 2024 hazırlıklarına devam ediyor

A Milli Futbol Takımı, 14 Haziran'da başlayacak olan EURO 2024 turnuvasının hazırlıklarını sürdürüyor.

AA29 Mayıs 2024 Çarşamba 19:05 - Güncelleme:
Milliler, EURO 2024 hazırlıklarına devam ediyor
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A Milli Futbol Takımı, Almanya'da düzenlenecek 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) hazırlıklarını sürdürdü.

TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın 45 dakikası basına açık yapıldı.

İdmana, evlilik izni olan Çağlar Söyüncü ile bir erkek çocuğu dünyaya gelen Merih Demiral katılmadı. Demiral ailesinin, erkek çocuklarına İkra adını verdiği öğrenildi.

Tedavisi süren İsmail Yüksek ise bireysel antrenör eşliğinde çalıştı.

Isınma hareketleri ve koşu çalışmasıyla başlayan antrenman, yarım sahada çift kale maçla devam etti. Basına kapalı bölümde ise taktik çalışma gerçekleştirildiği belirtildi.

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella'nın idman sırasında genç golcü Semih Kılıçsoy'u birkaç kez yanına çağırarak konuşması ise dikkat çekti.

Antrenmanı TFF Başkan Vekili Mustafa Eröğüt ile Milli Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop da takip etti.

Ay-yıldızlı ekip, hazırlıklarına yarın yapacağı idmanla devam edecek.

LÖSEV VE AMPUTE MİLLİ TAKIMI'NDAN ZİYARET

Uluslararası Lösemili Çocuklar Haftası'nın 23. yılı sebebiyle, Lösemili Çocuklar Vakfından (LÖSEV) gelen çocuklar, idman öncesinde milli futbolcularla hatıra fotoğrafı çektirdi.

İdmanı izleyen Ampute Futbol Milli Takımı'nın teknik ekip ve futbolcuları da milli takım oyuncularıyla bir araya geldi.

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