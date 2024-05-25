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Spor

Milliler EURO 2024 mesaisine başladı

A Milli Futbol Takımı, EURO 2024 hazırlıklarına bugün yapılan antrenmanla başladı. Milliler çalışmalarını Riva'da bulunan TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kampı'nda gerçekleştirdi.

IHA25 Mayıs 2024 Cumartesi 15:54 - Güncelleme:
Milliler EURO 2024 mesaisine başladı
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A Millî Takımı, EURO 2024 hazırlıkları kapsamındaki birinci etap çalışmalarına TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde dün ve bugün gerçekleştirdiği antrenmanlarla başladı.

Teknik Direktör Vincenzo Montella yönetimindeki idmanlarda, video analiz toplantılarının yanı sıra fitness salonunda kuvvet ve mobilizasyon, saha idmanlarında ise pas, top kapma ve topsuz oyun çalışmaları yapıldı.

Birinci etap çalışmalarında A Millî Takım'ın EURO 2024 geniş kadrosunda bulunan Doğan Alemdar, Ahmetcan Kaplan, Ozan Kabak, Samet Akaydin, Can Uzun, Okay Yokuşlu, Orkun Kökçü, Abdülkadir Ömür, Yunus Akgün, Bertuğ Yıldırım, Enes Ünal ve Yusuf Yazıcı ile 24-28 Mayıs aralığındaki idmanlarda bulunacak kaleci Berke Özer yer aldı.

A Milli Takım, yarın saat 11.30'da TFF Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılacak antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

  • Euro2024
  • Milli Futbol Takımı
  • Antrenman

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