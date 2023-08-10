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Spor

Milliler Japonya'yı devirip finale çıktı

U19 Voleybol Milli Takımımız, 19 Yaş Altı Dünya Voleybol Şampiyonası'nın yarı final maçında Japonya'yı 3-0 yenerek finale yükseldi.

10 Ağustos 2023 Perşembe 18:33 - Güncelleme:
Milliler Japonya'yı devirip finale çıktı
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19 Yaş Altı Kızlar Voleybol Milli takımımız, U19 Dünya Voleybol Şampiyonası'nın yarı final maçında Japonya'yı 3-0 yenerek finale yükseldi. FIVB 19 Yaş Altı Kızlar Dünya Voleybol Şampiyonası'nda Türkiye, yarı finalde Japonya'yı 3-0 yenerek finale çıktı.

Milli takım, Hırvatistan'ın Osijek kentinde oynanan yarı final maçında Japonya ile karşılaştı.

Karşılaşmayı 25-16, 25-12 ve 25-19'luk setlerle 3-0 kazanan milliler, finale yükseldi.

Türkiye, İtalya-Amerika Birleşik Devletleri maçının galibiyle yarın finalde karşı karşıya gelecek.

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