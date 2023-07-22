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Spor

Milliler, Kosova engelini rahat geçti

22 Yaş Altı Kadın Voleybol Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde oynadığı ikinci maçında Kosova'yı 3-0 mağlup etti.

22 Temmuz 2023 Cumartesi 21:17 - Güncelleme:
Milliler, Kosova engelini rahat geçti
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22 Yaş Altı Kadın Voleybol Milli Takımı, Çekya'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası Elemeleri'ndeki ikinci maçında Kosova'yı 3-0 yendi.

22 Yaş Altı Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Türkiye, Kosova'yı 3-0 yendi.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamada, milli takımın Kosova'yı 25-10, 25-9 ve 25-16'lık setlerle 3-0 yendiği belirtildi.

Grupta ikinci maçını da set vermeden kazanan ay-yıldızlı ekip, yarın ev sahibi Çekya'yla karşılaşacak.

Elemelerde gruplarını ilk sırada tamamlayan 4 ülke ve en iyi 3 grup ikincisi, 29 Haziran-14 Temmuz 2024 tarihlerinde İtalya'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'na katılma hakkı elde edecek.

  • Kadın Voleybol Milli Takımı
  • Avrupa Şampiyonası Elemeleri
  • Kosova maçı

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