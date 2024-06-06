Milliler, Polonya'da ilk idmanını tamamladı

2024 Avrupa Şampiyonası hazırlıkları kapsamında, 10 Haziran'da Polonya ile deplasmanda özel maçta karşılaşacak A Milli Takım, burada yaptığı kamptaki ilk antrenmanını bugün gerçekleştirdi.

Mobilizasyon ve kuvvet çalışmalarıyla fitness alanında başlayan antrenman, daha sonra saha çalışmasıyla devam etti. Teknik Direktör Vincenzo Montella yönetimindeki antrenmanda, ısınmanın ardından tek pas ve taktik çalışmaları ile dayanıklılık koşuları yapıldı.

A Milli Takım, yarın saat 17.15'te kamp yaptığı otelin tesisinde ilk 15 dakikası basına açık olacak bir antrenman daha yaparak Polonya maçının hazırlıklarına devam edecek.