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Spor

Milliler Stefan Kuntz ile Norveç maçına kenetlendi

Stefan Kuntz samimiyeti ve sıcak tavırlarıyla kısa sürede takımdaki olumsuz havayı dağıttı. Alman teknik adamın bu çabasına kayıtsız kalmayan ay-yıldızlı oyuncuların geçmişe tamamen sünger çektikleri aktarıldı.

Milliyet7 Ekim 2021 Perşembe 08:26 - Güncelleme: 7 Ekim 2021 Perşembe 08:26
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Şenol Güneş'in ardından A Milli Takım'ın başına geçen teknik direktör Stefan Kuntz kısa süre içinde Riva'daki olumsuz havayı değiştirdi.

Antrenmanlarda bol bol şakalaştığı ay-yıldızlı oyuncularla çok sıcak ilişki kuran Alman teknik adamın bu samimiyeti ve çabasına futbolcular da olumlu cevap verdi. Milli oyuncuların, 2022 Dünya Kupası yolunda Norveç ve Letonya ile oynanacak kritik müsabakalar öncesinde takımdaki atmosferin olumluya dönmesini isteyen Kuntz'la birlikte yeni bir sayfa açtıkları kaydedildi.

KAPTANLAR DEVREDE

Milliyet'in haberine göre, Hollanda karşısında alınan ağır yenilgiye ve geçmişe adeta sünger çeken ay-yıldızlıların tamamen Norveç ve Letonya maçlarına odaklandıkları aktarıldı. Millilerin, 2022 Dünya Kupası yolundaki zorlu sınavları kayıpsız geçmek için kenetlendikleri vurgulandı.

Teknik patron Stefan Kuntz'un yanı sıra başta Burak Yılmaz ve Hakan Çalhanoğlu olmak üzere takım kaptanlarının da yeni bir hava yakalanması için Alman teknik adama yardım ettikleri kaydedildi. Milli oyuncuların antrenmanların yanı sıra teorik çalışmalarda çok istekli oldukları belirtildi.

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