Milliler Ukranya maçına hazır
A Milli Futbol Takımı, yarın Ukrayna ile Antalya'da oynayacağı özel maçın hazırlıklarını tamamladı.
Milli takımın Belek Turizm Merkezi'nde kamp yaptığı otelin sahasındaki idmanın, ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirildi.
A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Mircea Lucescu yönetimindeki antrenmanda, futbolcular ısınma hareketlerinin ardından pas çalışması yaptı.
Ay-yıldızlı ekibin basına kapalı bölümde taktik çalışma gerçekleştirdiği öğrenildi.
Antrenmanı, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkan Vekili Ali Dürüst de izledi.
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