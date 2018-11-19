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Milliler Ukranya maçına hazır

A Milli Futbol Takımı, yarın Ukrayna ile Antalya'da oynayacağı özel maçın hazırlıklarını tamamladı.

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Milli takımın Belek Turizm Merkezi'nde kamp yaptığı otelin sahasındaki idmanın, ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirildi.      

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Mircea Lucescu yönetimindeki antrenmanda, futbolcular ısınma hareketlerinin ardından pas çalışması yaptı.     

Ay-yıldızlı ekibin basına kapalı bölümde taktik çalışma gerçekleştirdiği öğrenildi.     

Antrenmanı, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkan Vekili Ali Dürüst de izledi.

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