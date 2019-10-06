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Milliler'de Arnavutluk ve Fransa mesaisi başlıyor

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu'nda Arnavutluk ve Fransa ile karşılaşacak A Milli Takım, yarın İstanbul'da toplanacak.

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Elemelerde 11 Ekim Cuma günü İstanbul'da Arnavutluk, 14 Ekim Pazartesi günü ise deplasmanda Fransa ile karşılaşacak milli takımda aday kadroya davet edilen futbolcular, Riva'daki TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde saat 15.00'te bir araya gelecek.
 
Ay-yıldızlı ekip, Ülker Stadı'nda yapacağı Arnavutluk maçı öncesi hazırlıklarını Riva'da gerçekleştirecek. Milliler, Fransa ile Saint-Denis kentinde oynayacağı müsabaka için ise 13 Ekim Pazar günü bu ülkenin başkenti Paris'e gidecek.
 
Teknik direktör Şenol Güneş tarafından belirlenen A Milli Takım'ın aday kadrosunda şu futbolcular yer alıyor:
 
Kaleciler: Mert Günok (Medipol Başakşehir), Gökhan Akkan (Çaykur Rizespor), Sinan Bolat (Royal Antwerp), Uğurcan Çakır (Trabzonspor)
 
Savunma: Mehmet Zeki Çelik (Lille), Nazım Sangare (Antalyaspor), Çağlar Söyüncü (Leicester City), Kaan Ayhan (Fortuna Düsseldorf), Merih Demiral (Juventus), Ozan Kabak (Schalke 04), Umut Meraş (Le Havre), Ömer Bayram (Galatasaray)
 
Orta saha: Deniz Türüç, Emre Belözoğlu, Ozan Tufan (Fenerbahçe), Efecan Karaca (Aytemiz Alanyaspor), Yusuf Yazıcı (Lille), Abdulkadir Parmak (Trabzonspor), Dorukhan Toköz (Beşiktaş), Mahmut Tekdemir, İrfan Can Kahveci (Medipol Başakşehir), Okay Yokuşlu (Celta Vigo), Hakan Çalhanoğlu (Milan)
 
Forvet: Burak Yılmaz (Beşiktaş), Cenk Tosun (Everton), Enes Ünal (Real Valladolid), Kenan Karaman (Fortuna Düsseldorf)

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