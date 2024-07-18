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Spor

Millilerden dünya sıralamasında büyük sıçrama! 16 basamak birden yükseldik

EURO 2024'te çeyrek finale yükselme başarısı gösteren A Milli Takımi FIFA'nın dünya sıralamasında 16 basamak birden yükselerek 26. sırada yer aldı. Listenin zirvesinde ise Copa America'nın son şampiyonu Arjantin yer aldı.

AA18 Temmuz 2024 Perşembe 12:31 - Güncelleme:
Millilerden dünya sıralamasında büyük sıçrama! 16 basamak birden yükseldik
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A Milli Futbol Takımı, FIFA dünya sıralamasında 16 basamak yükselerek 26. sıraya çıktı.

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) tarafından açıklanan temmuz ayı dünya sıralamasına göre, 2024 Avrupa Şampiyonası'nda (EURO 2024) çeyrek final oynayan Türkiye, 1533,6 puanla 16 basamak yükseldi ve 26. sıraya yerleşti.

2024 Kupa Amerika şampiyonu Arjantin zirvedeki yerini korudu. 2024 Avrupa Şampiyonası'nda kupayı müzesine götüren İspanya ise 5 basamak yükselerek 3. sıraya çıktı.

Bir sonraki FIFA dünya sıralaması, 19 Eylül'de açıklanacak.

Sıralamada ilk 10'daki ülkeler şöyle:

SıraTakımPuanDeğişim
1Arjantin1901,48-
2Fransa1854,91-
3İspanya1835,67+5
4İngiltere1812,26+1
5Brezilya1785,61-1
6Belçika1772,44-3
7Hollanda1758,51-
8Portekiz1741,43-2
9Kolombiya1727,32+3
10İtalya1714,29-

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