Millilere tebrik mesajları peş peşe geldi

Kosova engelini 1-0'la geçerek 24 yıl sonra yeniden Dünya Kupası'na katılma hakkı elde eden A Milli Takım'a tebrikler üst üste geldi.

BAKAN BAK, A MİLLİ FUTBOL TAKIMI'NI TEBRİK ETTİ

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu finalinde Kosova'yı 1-0 yenerek 2026 Dünya Kupası'na katılma hakkı elde eden A Milli Futbol Takımı'nı yayımladığı mesajla tebrik etti.

Bakan Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğini yapacağı 2026 Dünya Kupası'na katılma hakkı elde eden A Milli Futbol Takımımızı canıgönülden kutluyorum. Eleme maçlarında üstün performans sergileyerek bizleri gururlandıran Bizim Çocuklar'a 24 yıl aradan sonra mücadele edeceğimiz 2026 Dünya Kupası'nda başarılar diliyorum. A Milli Futbol Takımımızın halkımızı sevindirecek sonuçlar alacağına yürekten inanıyorum. Elde edilen başarıda emeği olan herkese teşekkür ediyorum."

4 BÜYÜKLERDEN TEBRİK MESAJLARI

Süper Lig'in 4 büyük kulübü Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor da millileri tebrik etti.

Tebrikler #BizimÇocuklar, sizinle gurur duyuyoruz! �� pic.twitter.com/cNYxUr23PL — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) March 31, 2026

TFF VE TBF'DEN KUTLAMA MESAJI

TFF'nin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşımda, "Dünün Çocukları, Bugünün Kahramanları... A Milli Takımımız, 24 yıl sonra Dünya Kupası'nda, DUYUN SESİMİZİ, İŞTE BU #BizimÇocuklar'ın AYAK SESLERİ." ifadesine yer verildi.

TÜRKİYE BASKETBOL FEDERASYONU DA A MİLLİ FUTBOL TAKIMI'NI KUTLADI

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), yaptığı paylaşımla Dünya Kupası'na katılmaya hak kazanan A Milli Futbol Takımı'nı tebrik etti.

TBF'den yapılan paylaşımda "2026 FIFA Dünya Kupası'na katılmaya hak kazanan A Milli Futbol Takımı'mızı tebrik ederiz." denildi.