İSTANBUL 19°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
1 Nisan 2026 Çarşamba / 14 Sevval 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,4795
  • EURO
    51,7622
  • ALTIN
    6701.63
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Millilere tebrik mesajları peş peşe geldi
Spor

Millilere tebrik mesajları peş peşe geldi

Kosova'yı 1-0'la geçerek 24 yıl sonra yeniden Dünya Kupası'na katılma hakkı elde eden A Milli Takım'a tebrikler peş peşe geldi.

HABER MERKEZİ1 Nisan 2026 Çarşamba 01:14 - Güncelleme:
Millilere tebrik mesajları peş peşe geldi
ABONE OL

Kosova engelini 1-0'la geçerek 24 yıl sonra yeniden Dünya Kupası'na katılma hakkı elde eden A Milli Takım'a tebrikler üst üste geldi.

BAKAN BAK, A MİLLİ FUTBOL TAKIMI'NI TEBRİK ETTİ

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu finalinde Kosova'yı 1-0 yenerek 2026 Dünya Kupası'na katılma hakkı elde eden A Milli Futbol Takımı'nı yayımladığı mesajla tebrik etti.

Bakan Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğini yapacağı 2026 Dünya Kupası'na katılma hakkı elde eden A Milli Futbol Takımımızı canıgönülden kutluyorum. Eleme maçlarında üstün performans sergileyerek bizleri gururlandıran Bizim Çocuklar'a 24 yıl aradan sonra mücadele edeceğimiz 2026 Dünya Kupası'nda başarılar diliyorum. A Milli Futbol Takımımızın halkımızı sevindirecek sonuçlar alacağına yürekten inanıyorum. Elde edilen başarıda emeği olan herkese teşekkür ediyorum."

4 BÜYÜKLERDEN TEBRİK MESAJLARI

Süper Lig'in 4 büyük kulübü Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor da millileri tebrik etti.

TFF VE TBF'DEN KUTLAMA MESAJI

TFF'nin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşımda, "Dünün Çocukları, Bugünün Kahramanları... A Milli Takımımız, 24 yıl sonra Dünya Kupası'nda, DUYUN SESİMİZİ, İŞTE BU #BizimÇocuklar'ın AYAK SESLERİ." ifadesine yer verildi.

TÜRKİYE BASKETBOL FEDERASYONU DA A MİLLİ FUTBOL TAKIMI'NI KUTLADI

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), yaptığı paylaşımla Dünya Kupası'na katılmaya hak kazanan A Milli Futbol Takımı'nı tebrik etti.

TBF'den yapılan paylaşımda "2026 FIFA Dünya Kupası'na katılmaya hak kazanan A Milli Futbol Takımı'mızı tebrik ederiz." denildi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.