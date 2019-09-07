27°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7159
  • 6,3247
  • 279.162
  • 98987.5
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Millilerimiz 2020 Tokyo biletini aldı

2019 Tekerlekli Sandalye Basketbol Avrupa Şampiyonası Çeyrek Final Müsabakalarında İtalya'yı 63-58 skorla mağlup eden ayyıldızlı milli takımımız yarı finale yükselerek Avrupa'nın en iyi dört takımı içerisine girme becerisi gösterdi. Bu zafer millilerimize 2020 yılında Tokyo'da düzenlenecek paralimpik oyunlarına katılma hakkı kazandırdı.

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Polonya'nın Walbrzych kentinde 1 haftadır ter döken millilerimiz çeyrek finalde İtalya'yı yenerek yarı finale çıkmayı başardı. Maçın bitiş düdüğü ile büyük sevinç yaşayan Ayyıldızlı takım elde ettiği galibiyetle Avrupa'nın en iyi dört takımı arasına girmenin yanı sıra Tokyo Olimpiyatları biletini de aldı. Maçın ardından İHA'ya konuşan Milli Takım Kaptanı Özgür Gürbulak duygularını şu sözlerle dile getirdi: “İnanılmaz mutluyum, bu takımın bireyi olmaktan, kaptanı olmaktan gurur duyuyorum.  3. kez paralimpik oyunlarına gitmeye hak kazandık, yarın da dünya şampiyonu İngiltere ile maçımız var, onu da geçip finale kadar gitmek istiyoruz. Takım arkadaşlarımı tebrik ederim, başarımız Türkiye'ye armağan olsun.”
 
Milli Takımın Yardımcı Antrenörü Özgür Emrah Büken ise 2019 Tekerlekli Sandalye Basketbol Avrupa Şampiyonası'nın genç oyuncularla tecrübeli oyuncuları birarada yeterli sürede oynatabildikleri ilk turnuva olduğunu belirtirken, Tokyo bileti almış olmalarının kendileri için çok önemli olduğunu, Pazar günü oynanacak final maçı için de iddialı olduklarını söyledi. Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Arif Ümit Uztürk ise galibiyetin Türkiye'ye hayırlı olmasını dilerken “Çocuklarımızı kutluyorum, inşallah Tokyo'da da ülkemizi en iyi şekilde temsil etme şansını da yakalarız” şeklinde konuştu.
 
7 Eylül Cumartesi günü İngiltere ile mücadele edecek Ayyıldızlı takım kazanması durumunda 8 Eylül Pazar günü Avrupa Şampiyonluğu için ter dökecek. Yarı finalde karşılaşacak diğer iki takım ise İspanya ve Almanya

Camiye giren şahıs abdest alıp, namaz kıldı çıkışta laptop çaldı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Balık tüketmeyi biliyor muyuz?

Balık tüketmeyi biliyor muyuz?

Bütün toplar Cenk Tosun’a

Bütün toplar Cenk Tosun’a

Savunmada 7 milyar dolarlık buluşma

Savunmada 7 milyar dolarlık buluşma

FLO kutu advertorial

FLO kutu advertorial

İmamoğlu şimdi de İSMEK’te kıyıma başladı

İmamoğlu şimdi de İSMEK’te kıyıma başladı

'Salda Gölü betonlaşmayacak'

'Salda Gölü betonlaşmayacak'

Terör bitti tarım coştu

Terör bitti tarım coştu

‘İmkansız görev’ İHL’nin işi

‘İmkansız görev’ İHL’nin işi
 

POPÜLER HABERLER

Camiye giren şahıs abdest alıp, namaz kıldı çıkışta laptop çaldı

Camiye giren şahıs abdest alıp, namaz kıldı çıkışta laptop çaldı

Yılın en iyilerini halk seçecek... 2019 People's Choice adayları belli oldu

Yılın en iyilerini halk seçecek... 2019 People's Choice adayları belli oldu

Bahamalar'da ölü sayısı artıyor...

Bahamalar'da ölü sayısı artıyor...

İki katlı mağaralar keşfedilmeyi bekliyor...

İki katlı mağaralar keşfedilmeyi bekliyor...

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA