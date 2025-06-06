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Spor

Millilerimiz, Karadağ ile yenişemedi

Ümit Milli Futbol Takımı, özel maçta Karadağ'ı konuk etti. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan mücadele, 1-1 beraberlikle tamamlandı.

Haber Merkezi6 Haziran 2025 Cuma 01:31 - Güncelleme:
Millilerimiz, Karadağ ile yenişemedi
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Ümit Milli Futbol Takımı, özel maçta Karadağ'ı konuk etti.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan mücadele, 1-1 beraberlikle tamamlandı.

İlk yarısı 0-0 berabere biten mücadelede millilerimizin golünü, 81. dakikada Baran Ali Gezek kaydetti. Karadağ'ın golü ise 90+1. dakikada Nikola Medojevic'ten geldi.

Mücadelede başka gol sesi çıkmadı ve Ay-Yıldızlılarımız, karşılaşmadan 1-1 beraberlikle ayrıldı.

EGEMEN KORKMAZ'IN İLK MAÇI

Öte yandan Ümit Milli Futbol Takımı'nın başına geçen teknik direktör Egemen Korkmaz, ilk maçına çıktı.

  • Karadağı maçı
  • Ümit Milli Takım
  • Egemen Korkmaz

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