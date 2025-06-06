Millilerimiz, Karadağ ile yenişemedi

Ümit Milli Futbol Takımı, özel maçta Karadağ'ı konuk etti.
Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan mücadele, 1-1 beraberlikle tamamlandı.
İlk yarısı 0-0 berabere biten mücadelede millilerimizin golünü, 81. dakikada Baran Ali Gezek kaydetti. Karadağ'ın golü ise 90+1. dakikada Nikola Medojevic'ten geldi.
Mücadelede başka gol sesi çıkmadı ve Ay-Yıldızlılarımız, karşılaşmadan 1-1 beraberlikle ayrıldı.
EGEMEN KORKMAZ'IN İLK MAÇI
Öte yandan Ümit Milli Futbol Takımı'nın başına geçen teknik direktör Egemen Korkmaz, ilk maçına çıktı.