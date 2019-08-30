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Millilerin Dünya Kupası kadrosu belli oldu

Çin'in ev sahipliğinde gerçekleştirilen 2019 FIBA Dünya Kupası'nda mücadele edecek A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın 12 kişilik kadrosu belli oldu.

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Çin'in ev sahipliğinde gerçekleştirilen 2019 FIBA Dünya Kupası'nda mücadele edecek A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın 12 kişilik kadrosu belli oldu.
 
Hazırlıklarını Çin'de sürdüren milli takımda son olarak Berkan Durmaz kadrodan çıkarıldı.
 
Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, yarın başlayacak turnuvada yer alacak milli takımın nihai kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:
 
Doğuş Balbay, Sertaç Şanlı, Buğrahan Tuncer, Metecan Birsen, Melih Mahmutoğlu, Ege Arar, Semih Erden, Yiğit Arslan, Cedi Osman, Ersan İlyasova, Furkan Korkmaz, Scott Jordan Wilbekin.

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