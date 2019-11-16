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Milliler’in üstüne Güneş doğdu

Şenol Güneş; A Milli Takım’ı hem Avrupa Şampiyonası’na hem de Dünya Kupası’na götüren ilk teknik direktör oldu. Ay-Yıldızlılar, elemelerde son 12 yılın en iyi puanını (20) topladı.

  • Star Spor
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TÜRKİYE, Şenol Güneş yönetiminde Euro2020’ye katılmayı garantilerken, birçok da ilke imza attı. H Grubu’nda 6 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan A Milli Takım, tarihinde 5’inci kez Avrupa Şampiyonası’nda (1996, 2000, 2008, 2016 ve 2020) boy gösterecek.

Ay-Yıldızlılar, ilk defa üst üste Avrupa Şampiyonası vizesi alırken, aynı zamanda bu başarıya ilk kez grubun bitmesine 1 maç kala ulaştı. Şenol Güneş, Türkiye’yi hem Dünya Kupası’na (2002) hem de Avrupa Şampiyonası’na (2020) götüren ilk teknik adam olarat tarihe geçti.

Milliler, elemelerde son 12 yılın en fazla puanını da topladı. Güneş’in öğrencileri 8 maçta 20 puana ulaşırken, Ay-Yıldızlılar 2008’de 12 karşılaşmada 24 puan almıştı. Bu arada Türkiye, hocası Şenol Güneş’le iç sahada maçlarını gol yemeyen ilk takım olarak da kayıtlara geçti.

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