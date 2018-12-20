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Milos Krasic futbolu bırakma kararı aldı

Lechia Gdansk ile yolları ayrılan 34 yaşındaki eski Fenerbahçeli Milos Krasic, futbolu bırakma kararını açıkladı

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Fenerbahçe’nin eski futbolcusu Milos Krasic, aktif futbolculuk hayatının sonuna geldi. Son olarak Polonya’nın Lechia Gdansk takımında top koşturan ve kulüple olan kontratı geçtiğimiz günlerde feshedilen Sırp futbolcu, açıklamalarda bulundu.

Polonya’dan ayrılmasının ardından memleketi Novi Sad’a giden oyuncu burada yaptığı açıklamada “Lechia ile yolun sonuna geldik. Sözleşmenin bitmesine altı ay kalmış olmasına karşın, kontratı sonlandırdık. Açık konuşmak gerekirse kariyerimi sonlandırma kararı vermeye çok yakınım” dedi.

‘Antrenör olmayı planlıyorum’

Aktif futbolculuk dönemini sona erdirse de futboldan kopmayı düşünmeyen 34 yaşındaki oyuncu “Teknik direktör, antrenör olmayı planlıyorum. Ancak bunun için öncelikle bazı eğitimlerden geçmem, A Lisansı sonra Pro lisans almam gerekiyor. Bu benim önceliğim olacak” diye konuştu.

Fener’de B takımına düştü

Juventus, CSKA Moskova gibi ekiplerde top koşturan yıldız futbolcunun Türkiye dönemi ise hayalkırıklıklarıyla dolu geçmişti. Krasic Fenerbahçe’de kadro dışı bırakılmış ve B takımıyla idmanlara çıkmıştı.

(Skorer)

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