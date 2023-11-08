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Spor

Milot Rashica: Burak hocanın istediğini sahaya yansıtamadık

Beşiktaş'ın Kosovalı yıldızı Milot Rashica, Konferans Ligi'nde oynanacak Bodo/Glimt maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Siyah beyazlı ekibin maçlarda gösterdiği performans hakkında konuşan başarılı futbolcu 'Bu maçın ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Kaybedecek bir şeyimiz olmadığını biliyoruz. İyi hazırlandık. Yarın elimizden geleni yapmak zorundayız.' dedi.

8 Kasım 2023 Çarşamba 17:05 - Güncelleme:
Milot Rashica: Burak hocanın istediğini sahaya yansıtamadık
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Beşiktaş'ın Kosovalı yıldızı Milot Rashica, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde oynanacak olan Bodo/Glimt maçı öncesinde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

İşte Rashica'nın açıklamaları;

"KAYBEDECEK BİR ŞEYİMİZ YOK"

"Hem ligde hem de Avrupa'da geride kaldık. Bu maçın ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Kaybedecek bir şeyimiz olmadığını biliyoruz. İyi hazırlandık. Yarın elimizden geleni yapmak zorunda olduğumuzu biliyoruz ve yapacağız."

KOSOVA-İSRAİL ERTELEME MAÇI

"Öncelikle bizim odağımız yarınki maç. Evet böyle, farklı bir durum var. Kulübümüz bununla ilgili gerekli açıklamayı yapacaktır."

"BURAK HOCA ÇOK ÇALIŞIYOR"

"Burak Hocamız geldiğinden beri çok iyi bir ilişkimiz var. Beni her zaman motive etmeye çalışıyor. Bizi geliştirmeye çalışıyor. Her şeyini veren, çok çalışan bir teknik direktör. Ama ona istediğimizi veremedik. Çok çalışarak bunu yapmalıyız"

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