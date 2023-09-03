Milot Rashica: Daha da güçlü olacağız

Beşiktaş'ta Milot Rashica, Sivasspor maçının ardından konuştu.

Milot Rashica yaptığı açıklamada, "Beşiktaş'ta olmaktan dolayı çok mutluyum. Gol attığım için mutluyum. Taraftarın önünde 3 puan almak önemliydi. Milli aradan sonra daha da güçlü döneceğiz." dedi.

Rashica, "Her gün daha da iyiye gidiyoruz. Yeni oyuncuların adaptasyonu idmanlarla daha da iyileşiyor. Henüz başındayız. Çok daha iyi işler yapacağız." şeklinde konuştu.

Ayrıca, "Ailem, beni tribünden izledi. Golü onlarla kutlamak da çok önemliydi." ifadelerini kullandı.