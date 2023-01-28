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Spor

Milot Rashica: En iyi oyunumuz değildi

Süper Lig'in 21. haftasında deplasmanda Giresunspor'u 4-0 yenen Galatasaray'da Milot Rashica, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

28 Ocak 2023 Cumartesi 23:19 - Güncelleme:
Milot Rashica: En iyi oyunumuz değildi
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Galatasaray'ın önemli isimlerinden Milot Rashica, Giresunspor karşısında alınan 4-0'lık galibiyet sonrası konuştu.

Rashica, "En iyi oyunumuz değildi. Buna rağmen pozisyonlara girdik ve golleri attık. Bazen böyle olabiliyor. Galatasaray'a karşı oynarken, biraz daha dişli oynayabiliyor rakipler." dedi.

Galatasaray'da ilk golünün hatırlatılması üzerine Kosovalı futbolcu, "Çok mutluyum. Biraz geç oldu ama geç olsun, güç olmasın. Mutluyum, 3 puanı kazandık, önemli olan buydu." diye konuştu.

Milot Rashica, bu sezon Galatasaray formasıyla şu ana kadar 16 resmi maça çıktı ve 2 gol, 3 asistle takımına katkıda bulundu.

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