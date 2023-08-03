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Spor

Milot Rashica, Galatasaray için gemileri yaktı

Geçtiğimiz sezon Galatasaray'ın şampiyonluğunda dikkat çeken isimlerden birisi olan Rashica, yeni sezonda da sarı kırmızılı ekibin formasını giymek istiyor. İşte detaylar...

Fanatik3 Ağustos 2023 Perşembe 09:35 - Güncelleme:
Milot Rashica, Galatasaray için gemileri yaktı
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Sarı-Kırmızılı kulübün transferini dört gözle beklediği oyunculardan Milot Rashica, bonservisini elinde bulunduran Norwich'e rest çekmeye hazırlanıyor.

KULÜBÜNE REST!

Takımına büyük umutlarla dönmesine rağmen bir türlü yeni sezon hazırlıklarında aradığı şansı bulamayan 27 yaşındaki kanat oyuncusu, artık ne pahasına olursa olsun Galatasaray'a imza atmanın hayalini kuruyor.

Sarı-Kırmızılı kulüple el sıkışan Kosovalı futbolcunun, önümüzdeki günlerde Norwich yetkililerinden transferi konusunda kolaylık isteyeceği bildirildi.

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