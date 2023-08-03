Milot Rashica, Galatasaray için gemileri yaktı

Sarı-Kırmızılı kulübün transferini dört gözle beklediği oyunculardan Milot Rashica, bonservisini elinde bulunduran Norwich'e rest çekmeye hazırlanıyor.

KULÜBÜNE REST!

Takımına büyük umutlarla dönmesine rağmen bir türlü yeni sezon hazırlıklarında aradığı şansı bulamayan 27 yaşındaki kanat oyuncusu, artık ne pahasına olursa olsun Galatasaray'a imza atmanın hayalini kuruyor.

Sarı-Kırmızılı kulüple el sıkışan Kosovalı futbolcunun, önümüzdeki günlerde Norwich yetkililerinden transferi konusunda kolaylık isteyeceği bildirildi.