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Spor

Milot Rashica: Galibiyet için geldik

Beşiktaşlı futbolcu Milot Rashica, basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Yıldız isim maçı kazanmya geldiklerini ifade etti.

21 Ağustos 2024 Çarşamba 22:59 - Güncelleme:
Milot Rashica: Galibiyet için geldik
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Beşiktaşlı futbolcu Milot Rashica, basın toplantısında açıklamalarda bulundu. UEFA Avrupa Ligi play-off aşamasında Lugano ile oynanacak maç öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Milot Rashica müsabakayla ilgili, "Sezona iyi başladık, hazırız ve buraya da galibiyet için geldik. Geçen sezonki ilk maçta oynadım, iyi bir rakibimiz olduğunun farkındayız. Bizde çok şey değişti. Yeni oyuncularımız ve hocamız var. Ayrıca o süreden bu yana 2 kupa kazandık.' dedi.

Suni çimin dezavantaj olduğunu söyleyen Rashica, 'Suni çim bir dezavantaj olabilir ama buna alışmak zorundayız. Tabii ki de doğal çime göre daha farklı ama maçın başından itibaren elimizden geleni yapacağız." ifadelerini kullandı.

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