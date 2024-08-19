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Spor

Milot Rashica: Gelen isimler çok kaliteli

Beşiktaşlı futbolcu Milot Rashica, Antalyaspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

19 Ağustos 2024 Pazartesi 01:01 - Güncelleme:
Milot Rashica: Gelen isimler çok kaliteli
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Beşiktaşlı futbolcu Milot Rashica, ligde 4-2 kazanılan Antalyaspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Rashica zorlu mücadeleyle ilgili, "Bizim için önemli bir maçtı. 3 puanı aldık. Aslında iyi başlamadık maça ama oyunu kontrol altında tuttuk. Çok pozisyon bulduk. Maçı kazandık. İşi kendimiz kolaylaştırdık. Bu reaksiyonunuzdan dolayı mutluyuz." dedi.

Sözlerine devam eden yıldız isim, "Çok şey değişti geçen seneden. Planımız çok net. Hocamız ne istediğini biliyor, onun istediklerini sahaya yansıtmak için elimizden geleni yapıyoruz. Gelen oyuncular da çok kaliteli. İyi bir grubumuz var. Böyle devam etmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Rashica son olarak, "Mutluyum ama önemli olan çok fazla gol atmamız, çok fazla pozisyona girmemiz. Kimin asist yaptığını, gol attığının önemi yok. Birbirimiz için savaşan bir takım olunca her şey kendiliğinden geliyor. Bunun için mutluyum.' sözlerini sarf etti.

  • Beşiktaş
  • Milot Rashica
  • Antalyaspor maçı açıklamaları

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