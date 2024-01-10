Milot Rashica gol orucunu bozdu

Beşiktaş'ta Çaykur Rizespor karşısında galibiyetin kilidini açan oyuncu Milot Rashica oldu. 27 yaşındaki Kosavalı kanat oyuncusu, daha 4. dakikada sağdan sürdüğü topu ceza sahası dışından muhteşem bir şutla ağlara gönderdi.

GOL ORUCU BİTTİ

Milot Rashica 8 maç sonra golle tanışırken bu sezonki 3. sayısını kaydetti.

Tecrübeli futbolcu maç sonu yaptığı açıklamada "Zorlu bir deplasmanda kazandık. Bu çok önemli. İyi mücadele ettik. Arkadaşlarımı kutluyorum. Artık yeni bir teknik direktörümüz var. Umarım bu bizim için güzel bir başlangıç olur" dedi.

Rashica, galibiyeti taraftara hediye ettiklerini de ekledi.