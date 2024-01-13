İSTANBUL 3°C / -1°C
Parçalı bulutlu, güneşli
13 Ocak 2024 Cumartesi / 3 Recep 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    30,0996
  • EURO
    32,963
  • ALTIN
    1981.47
  • BIST100
    7986.47
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Milot Rashica: Hocamız yeni fikirler ve enerjiyle geldi
Spor

Milot Rashica: Hocamız yeni fikirler ve enerjiyle geldi

Beşiktaşlı futbolcu Milot Rashica, Teknik Direktör Fernando Santos'un yeni fikirler ve farklı enerjiyle geldiğini belirterek, 'Buna da ihtiyacımız vardı. Herkes de farklı bir reaksiyon gösterdi' dedi.

IHA13 Ocak 2024 Cumartesi 23:25 - Güncelleme:
Milot Rashica: Hocamız yeni fikirler ve enerjiyle geldi
ABONE OL

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Beşiktaş, sahasında karşılaştığı Fatih Karagümrük'ü 3-0 mağlup etti.

Mücadeleye 11'de başlayan ve 2. golüne imza atan Milot Rashica, karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu. Karagümrük karşısında iyi oynadıklarını belirten Rashica, "Hepimiz elimizden geleni yaptık. 3 güzel gol attık. Sonucunda da 3 puanı aldık. Taraftarımızı mutlu ettik ama hepimiz için de çok önemli bir galibiyetti" dedi.

"HOCAMIZ YENİ FİKİRLER VE ENERJİYLE GELDİ"

Teknik Direktör Fernando Santos'un takımın başına gelişi sonrası her oyuncunun farklı reaksiyon gösterdiğini belirten Rashica, "Hocamız yeni fikirler ve farklı bir enerjiyle geldi. Buna da ihtiyacımız vardı. Herkes de farklı bir reaksiyon gösterdi. İki üç gündür birlikte idman yapıyoruz. Bugün de görmüşsünüzdür. Bu tempomuza ve oyunumuza yansıdı. Böyle devam etmeliyiz" diye konuştu.

"İYİ YOLDA İLERLİYORUZ"

Genç oyuncu Semih Kılıçsoy ile uyumu hakkında ise Kosovalı futbolcu, "Sadece ikimiz değil aslında takımımız bize yardımcı oluyor. Bizi iyileştiren takım arkadaşlarımız. İdmanlarda çalıştığımız şeyleri yapıyoruz. Kale önünde bitiricilik anlamında daha iyi olmak için çalışıyoruz. Bu işe de yarıyor. Semih genç bir oyuncu. İyi yolda ilerliyoruz. Bu şekilde devam etmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"HOCAMIZIN FİKİRLERİ ÜZERİNDE ÇALIŞIYORUZ"

Santos ile ilgili görüşlerini de aktaran 27 yaşındaki futbolcu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Hepimiz hocamızın oyun tarzını biliyoruz. Kendi fikirleri var. Farklı fikirleri var. Kendi ekibi var. Bu fikirleri bize yansıtmaya çalışıyor. Bize yardımcı olmaya çalışıyorlar. Daha önceden gözlemledikleri detaylar var. Bunların üzerinde çalışıyoruz. Önümüzde zaman da var. Daha da iyi olacağız."

  • Beşiktaşlı futbolcu
  • Teknik Direktör
  • Fernando Santos

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.