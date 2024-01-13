Milot Rashica: Hocamız yeni fikirler ve enerjiyle geldi

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Beşiktaş, sahasında karşılaştığı Fatih Karagümrük'ü 3-0 mağlup etti.

Mücadeleye 11'de başlayan ve 2. golüne imza atan Milot Rashica, karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu. Karagümrük karşısında iyi oynadıklarını belirten Rashica, "Hepimiz elimizden geleni yaptık. 3 güzel gol attık. Sonucunda da 3 puanı aldık. Taraftarımızı mutlu ettik ama hepimiz için de çok önemli bir galibiyetti" dedi.

"HOCAMIZ YENİ FİKİRLER VE ENERJİYLE GELDİ"



Teknik Direktör Fernando Santos'un takımın başına gelişi sonrası her oyuncunun farklı reaksiyon gösterdiğini belirten Rashica, "Hocamız yeni fikirler ve farklı bir enerjiyle geldi. Buna da ihtiyacımız vardı. Herkes de farklı bir reaksiyon gösterdi. İki üç gündür birlikte idman yapıyoruz. Bugün de görmüşsünüzdür. Bu tempomuza ve oyunumuza yansıdı. Böyle devam etmeliyiz" diye konuştu.

"İYİ YOLDA İLERLİYORUZ"



Genç oyuncu Semih Kılıçsoy ile uyumu hakkında ise Kosovalı futbolcu, "Sadece ikimiz değil aslında takımımız bize yardımcı oluyor. Bizi iyileştiren takım arkadaşlarımız. İdmanlarda çalıştığımız şeyleri yapıyoruz. Kale önünde bitiricilik anlamında daha iyi olmak için çalışıyoruz. Bu işe de yarıyor. Semih genç bir oyuncu. İyi yolda ilerliyoruz. Bu şekilde devam etmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"HOCAMIZIN FİKİRLERİ ÜZERİNDE ÇALIŞIYORUZ"



Santos ile ilgili görüşlerini de aktaran 27 yaşındaki futbolcu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Hepimiz hocamızın oyun tarzını biliyoruz. Kendi fikirleri var. Farklı fikirleri var. Kendi ekibi var. Bu fikirleri bize yansıtmaya çalışıyor. Bize yardımcı olmaya çalışıyorlar. Daha önceden gözlemledikleri detaylar var. Bunların üzerinde çalışıyoruz. Önümüzde zaman da var. Daha da iyi olacağız."