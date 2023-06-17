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Spor

Milot Rashica için karar verildi! Resmen duyurdular

Galatasaray'da gelecek sezon transfer çalışmaları sürüyor. Sarı-kırmızılıların sezon başında İngiliz ekibi Norwich City'den kadrosuna kattığı Milot Rashica için de karar verildi. Milot Rashica Galatasaray yönetimi ile de görüşme gerçekleştirdi. İşte detaylar...

17 Haziran 2023 Cumartesi 19:38 - Güncelleme:
Milot Rashica için karar verildi! Resmen duyurdular
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Gelecek sezonun kadro planlamasına şimdiden başlayan Galatasaray, kadrosunda tutacağı isimleri de netleştirdi. Sarı-kırmızılı yönetim sezon başında Norwich City'den kiraladığı Milot Rashica için kararını verdi. Galatasaray, Milot Rashica'nın bonservisini alacak.

MİLOT RASHİCA YÖNETİMLE GÖRÜŞTÜ

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un direktifleri doğrultusunda ilerleyen Galatasaray'da başarılı teknik adam Milot Rashica'nın kadroda kalması gerektiğini vurgularken, yıldız isim de Galatasaray yönetimi ile bir görüşme gerçekleştirdi.

DURSUN ÖZBEK: İLK TRANSFERİMİZ MİLOT RASHİCA

Galatasaray Spor Kulübü başkanı Dursun Özbek, katıldığı bir televizyon programında "Rashica'nın kulübüyle temas halindeyiz. Büyük ihtimal transferini yapacağız." ifadelerini kullanmıştı.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Galatasaray'ın Kosovalı yıldızı Milot Rashica, bu sezon sarı-kırmızılı formayı toplamda 35 kez giyerken bu karşılaşmalarda 6 gol ve 8 asist üretti.

GÜNCEL PİYASA DEĞERİ

Başarılı oyuncunun güncel piyaasa değeri 8.5 milyon euro olarak gösteriliyor.

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