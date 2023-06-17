Milot Rashica için karar verildi! Resmen duyurdular

Gelecek sezonun kadro planlamasına şimdiden başlayan Galatasaray, kadrosunda tutacağı isimleri de netleştirdi. Sarı-kırmızılı yönetim sezon başında Norwich City'den kiraladığı Milot Rashica için kararını verdi. Galatasaray, Milot Rashica'nın bonservisini alacak.

MİLOT RASHİCA YÖNETİMLE GÖRÜŞTÜ



Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un direktifleri doğrultusunda ilerleyen Galatasaray'da başarılı teknik adam Milot Rashica'nın kadroda kalması gerektiğini vurgularken, yıldız isim de Galatasaray yönetimi ile bir görüşme gerçekleştirdi.

DURSUN ÖZBEK: İLK TRANSFERİMİZ MİLOT RASHİCA



Galatasaray Spor Kulübü başkanı Dursun Özbek, katıldığı bir televizyon programında "Rashica'nın kulübüyle temas halindeyiz. Büyük ihtimal transferini yapacağız." ifadelerini kullanmıştı.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Galatasaray'ın Kosovalı yıldızı Milot Rashica, bu sezon sarı-kırmızılı formayı toplamda 35 kez giyerken bu karşılaşmalarda 6 gol ve 8 asist üretti.

GÜNCEL PİYASA DEĞERİ

Başarılı oyuncunun güncel piyaasa değeri 8.5 milyon euro olarak gösteriliyor.