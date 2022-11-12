Milot Rashica: Kazanmaya devam edeceğiz

Galatasaraylı futbolcu Milot Rashica, Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında deplasmanda 7-0 kazandıkları Medipol Başakşehir maçında çok iyi oynadıklarını söyledi.

Kosovalı futbolcu, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda yapılan maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmayı baştan sona kontrollerinde tuttuklarını aktaran Rashica, "Çok iyi oynadık. Birçok pozisyona girme şansı yakaladık. Oyun da bizim kontrolümüz altındaydı. İyi bir şekilde gelişiyoruz." dedi.

Süper Lig'de arka arkaya Beşiktaş derbisi ve Medipol Başakşehir müsabakalarından 6 puan çıkardıklarının hatırlatılarak FIFA Dünya Kupası için verilecek aranın kendilerini nasıl etkileyeceğinin sorulması üzerine Rashica, "Dünya Kupası arasına kendimize güvenerek, iyi bir şekilde gideceğiz. Dinlenerek taze bir şekilde döneceğiz. Yine kazanmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.