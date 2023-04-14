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Spor

Milot Rashica: Kupayı almak istiyoruz

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Kayserispor'u evinde ağırlayan Galatasaray rakibini 6-0'lık skorla mağlup etti. Maçta 1 gol atan Milot Rashica müsabaka sonrası açıklamalarda bulundu.

14 Nisan 2023 Cuma 23:24 - Güncelleme:
Milot Rashica: Kupayı almak istiyoruz
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Kayserispor karşısında attığı golle galibiyete katkı sağlayan Milot Rashica, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Şampiyonluk için önemli bir virajı döndüklerini belirten Rashica, "Gol attığım için mutluyum. Ama bundan önemli takım oyunuyla, 3 puan almamızdı. Şampiyonluk için sonuna kadar gideceğiz. Kupayı almak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Maçı hat-trick ile bitiren Icardi ile ilgili ise Rashica, "Çok iyi oynadık. Taraftarın desteği önemliydi. Mauro Icardi ile iyi maç çıkardı. Icardi iyi golcü, ben de onunla uyum içerisindeyim. Gollere devam ediyoruz." diyerek açıklamalarını tamamladı.

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