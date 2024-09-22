Milot Rashica: Maçın gidişatını kendimiz zorlaştırdık

Beşiktaş'ın Eyüpspor karşısında ilk golünü kaydeden Milot Rashica, karşılaşmanın ardından açıklamalar yaptı.

Milot Rashica yaptığı açıklamada, "3 puan için, galibiyet için çok mutluyum. Geçen hafta kaybettiğimiz puanlardan sonra galibiyetle devam etmek önemliydi. Gol atan oyuncu mutludur ama daha çok galibiyet için mutluyum. 2-3'ü bulup maçı erkenden bitirip daha rahat kazanmaktı hedefimiz. Maçın gidişatını kendimiz zorlaştırdık. Bunu geliştirmemiz lazım." dedi.

Kosovalı oyuncu ayrıca, "Geçen haftaki maçı da kazanmalıydık. Şampiyonluk yolunda küçük bir engeldi. Bugün telafi etmeliydik ve ettik. Bugün takım olarak çok savaştık. Taraftarlarımızın desteğiyle zor da olsa 3 puanı aldık, bu şekilde devam etmeliyiz." ifadelerini kullandı.