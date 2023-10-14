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Spor

Milot Rashica, milli takıma damga vurdu

Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Milot Rashica, Kosova Milli Takımı'nda gösterdiği performans ile EURO 2024 elemelerine damga vurdu.

14 Ekim 2023 Cumartesi 11:48 - Güncelleme:
Milot Rashica, milli takıma damga vurdu
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Geçtiğimiz sezon Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen, bu sezon ise bonservisiyle birlikte Beşiktaş'a transfer olan Milot Rashica, Kosova Milli Takımı'yla gösterdiği performansla dün gecenin en çok konuşulan isimlerinden biri oldu.

MAÇIN ADAMI SEÇİLDİ

Kosova'nın Andorra ile oynadığı mücadelede sahaya ilk 11'de çıkan ve kaptanlık pazubandını takan Rashica, 90 dakika sahada kaldı ve karşılaşmayı 2 gol ve 1 asistle tamamlayarak maçın adamı seçildi.

Kosova'nın attığı üç golün altına imzasını atan Rashica, 26 ve 71. dakikalarda fileleri sarsarken 83. dakikada Zeqiri'nin attığı golün de asistini yaptı.

Puanını bu galibiyetle 7'ye yükselten Kosova, I grubunda dördüncü sırada bulunuyor.

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