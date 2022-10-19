Milot Rashica: Pozitif şeyler çıkarabileceğimiz bir maçtı

Ziraat Türkiye Kupası'nda Galatasaray'ın 7-0 kazandığı maçta 2 gol kaydeden Milot Rashica, maçın ardından açıklamalarda bulundu. Çok mutlu olduğunu söyleyen Kosovalı futbolcu, "Çok önemli bir maçtı bizim için. Çok farklı kazanmak da güzel oldu. Birçok fırsatı gole çevirdik. Daha çok gol atabilirdik. Pozitif şeyler çıkarabileceğimiz bir maçtı. İlk 11'de başlamaktan ve daha fazla dakika almaktan mutluyum. Gol attığım için de mutluyum. En önemlisi takımın kazanması." Milot Rashica, Kastamonuspor maçında kaydettiği goller ile Galatasaray forması ile ilk gollerini atmış oldu.