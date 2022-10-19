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Spor

Milot Rashica: Pozitif şeyler çıkarabileceğimiz bir maçtı

Zirrat Türkiye Kupası 3.Eleme turunda evinde Kastamonuspor'u ağırlayan Galatasaray, rakibini 7-0'lık farklı bir skorla kupanın dışına itti.

19 Ekim 2022 Çarşamba 23:27 - Güncelleme:
Milot Rashica: Pozitif şeyler çıkarabileceğimiz bir maçtı
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  1. Ziraat Türkiye Kupası'nda Galatasaray'ın 7-0 kazandığı maçta 2 gol kaydeden Milot Rashica, maçın ardından açıklamalarda bulundu. Çok mutlu olduğunu söyleyen Kosovalı futbolcu, "Çok önemli bir maçtı bizim için. Çok farklı kazanmak da güzel oldu. Birçok fırsatı gole çevirdik. Daha çok gol atabilirdik. Pozitif şeyler çıkarabileceğimiz bir maçtı. İlk 11'de başlamaktan ve daha fazla dakika almaktan mutluyum. Gol attığım için de mutluyum. En önemlisi takımın kazanması." Milot Rashica, Kastamonuspor maçında kaydettiği goller ile Galatasaray forması ile ilk gollerini atmış oldu.

Aynı zamanda İsviçreli golcü Haris Seferovic'te Galaatsaray forması ile ilk gol sevincini yaşadı.

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