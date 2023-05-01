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Spor

Milot Rashica'dan Galatasaray'ı üzecek haber! Yeni adresini duyurdular

Galatasaray'ın Kosovalı hücum oyuncusu Milot Rashica, gösterdiği performans ile taraftarın sevgilisi olmuştu. Kiralık olarak sarı-kırmızılılarda forma giyen genç oyuncu Milot Rashica'nın geleceği belli oluyor. İşte detaylar...

1 Mayıs 2023 Pazartesi 17:11 - Güncelleme:
Milot Rashica'dan Galatasaray'ı üzecek haber! Yeni adresini duyurdular
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Galatasaray'ın sezon başında İngiltere Championship (2. Lig) takımı Norwich City'den kiraladığı ve gösterdiği başarılı performansla sarı kırmızılı taraftarların beğenisini toplayan Milot Rashica hakkında önemli bir transfer iddiası ortaya atıldı.

"BURNLEY, RASHICA İÇİN NORWİCH İLE ANLAŞTI"

Kosovan Football'un haberine göre; Rashica'ya Championship'ten Premier Lig'e yükselmeyi garantileyen Burnley talip oldu. İngiliz kulübünün Kosovalı futbolcunun bonservisi için 11 milyon poundu gözden çıkardığı ve Norwich ile prensipte anlaştığı iddia edildi.

GALATASARAY'DAN 1.5 MİLYON EURO KAZANIYOR

Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen 26 yaşındaki kanat oyuncusunun sarı kırmızılı kulüple olan sözleşmesi önümüzdeki haziran ayında sona erecek. Kiralama bedeli ödenmeyen Rashica, Galatasaray'dan yıllık 1.5 milyon euro kazanıyor.

26 MAÇTA 6 GOL, 5 ASİST

Galatasaray formasıyla bu sezon 26 resmi maça çıkan Kosovalı futbolcu 6 gol atarken, 5 kez de asist yaptı.

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