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Spor

Milunovic'ten Alanyaspor'a 2 yıllık imza

Steven Caulker ile yollarını ayıran Alanyaspor, bu futbolcunun yerine Kızılyıldız'ın kaptanı Nemanja Milunovic'i kadrosuna kattı.

05 Haziran 2021 Cumartesi 16:56 - Güncelleme: 05 Haziran 2021 Cumartesi 16:56
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Aytemiz Alanyaspor, Sırbistanlı stoper Nemanja Milunovic ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, "Steven Caulker'den boşalan stoper mevkiine Kızılyıldız'ın kaptanı Nemanja Milunovic'i transfer ettik. Takımımıza katkı sağlayacağına inanıyoruz. Kulübümüzün çatısı altında işi işler yapacağına inanıyor ve başarılar diliyorum." dedi.

Nemanja Milunovic ise, "Transferimde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Alanyaspor'un sistemi olan bir kulüp olduğunu biliyordum. Yeni sezonda Alanyaspor'u Avrupa kupalarında görmek için elimden geleni yapacağım." diye konuştu.

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